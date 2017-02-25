Close

共同网

2017年02月25日 00時45分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本政府为创设“信息银行”将完善相关法律

2017年02月24日

　　【共同社2月24日电】日本政府24日表示，为创设“信息银行”将力争在2018年度内完善相关法律。信息银行是经本人同意后将购物记录及健康数据等个人信息由专门的企业汇总管理，供其它企业利用的新机制。此举旨在完善使用大量数据来催生新服务及新业务的环境。

　　为此，企业、团体以及相关省厅将展开合作，于2017年度内在医疗及旅游相关领域开始验证试验，梳理出数据管理的课题及个人信息安全流通所必要的对策。试验计划在修改后的《个人信息保护法》的框架内实施，也会征集普通公众参加。

　　例如，如果把诊疗及体检的结果提供给信息银行，就可获得适合个人健康状态的医疗、护理服务及保险的建议。若使用定位信息、购物记录以及在SNS上积累的兴趣爱好等信息，旅游相关业者就可提供适合个人的观光路线和服务。

　　若能获得有关特定个人足够的个人信息，企业方面就可以考虑更具体的服务改进措施或更有效地开展销售。另一方面，也有很多人担心企业方面管理不善或网络攻击等可能导致信息外泄。

　　IT政策担当相鹤保庸介24日在记者会上就创设信息银行称：“虽然存在各种意见，但数据流通及利用的重要性已不能忽视。”表示力争2018年度内完善相关法律。

　　政府的IT综合战略总部研讨会在24日的会议上发布报告，除了创设信息银行外，还写进了建立“数据交易所”的构想，信息银行与企业可在这一平台交换在本人同意基础上获得的个人信息。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月21日马卫生部称金正男身上无外伤 毒杀嫌疑增强
  2. 2017年02月22日快讯：金正男遇害案行凶女子知晓是毒剂
  3. 2017年02月18日深度解读：日美韩维持团结难题众多 阻止朝鲜失控前景难料
  4. 2017年02月19日大阪森友学园就分发仇恨言论材料致歉
  5. 2017年02月18日日中韩“东亚文化之都”活动在京都开幕

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网