日本政府为创设“信息银行”将完善相关法律

【共同社2月24日电】日本政府24日表示，为创设“信息银行”将力争在2018年度内完善相关法律。信息银行是经本人同意后将购物记录及健康数据等个人信息由专门的企业汇总管理，供其它企业利用的新机制。此举旨在完善使用大量数据来催生新服务及新业务的环境。

为此，企业、团体以及相关省厅将展开合作，于2017年度内在医疗及旅游相关领域开始验证试验，梳理出数据管理的课题及个人信息安全流通所必要的对策。试验计划在修改后的《个人信息保护法》的框架内实施，也会征集普通公众参加。

例如，如果把诊疗及体检的结果提供给信息银行，就可获得适合个人健康状态的医疗、护理服务及保险的建议。若使用定位信息、购物记录以及在SNS上积累的兴趣爱好等信息，旅游相关业者就可提供适合个人的观光路线和服务。

若能获得有关特定个人足够的个人信息，企业方面就可以考虑更具体的服务改进措施或更有效地开展销售。另一方面，也有很多人担心企业方面管理不善或网络攻击等可能导致信息外泄。

IT政策担当相鹤保庸介24日在记者会上就创设信息银行称：“虽然存在各种意见，但数据流通及利用的重要性已不能忽视。”表示力争2018年度内完善相关法律。

政府的IT综合战略总部研讨会在24日的会议上发布报告，除了创设信息银行外，还写进了建立“数据交易所”的构想，信息银行与企业可在这一平台交换在本人同意基础上获得的个人信息。（完）