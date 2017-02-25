马方确定金正男死于VX毒剂 朝鲜政府或参与犯罪

【共同社吉隆坡2月24日电】关于朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男遇害事件，经马来西亚警方调查，24日确定为使用剧毒神经毒剂VX的毒杀。韩国国防部分析称，朝鲜作为化学武器开发并持有VX。包括使馆工作人员等在内，至少有8名朝鲜籍人士被怀疑涉及此案，朝鲜国家参与犯罪的嫌疑越发浓厚。

马来西亚警方将全力查明VX的获得途径。在调查已逮捕的朝鲜籍男子和两名作案女子的同时，将继续要求可能潜伏在朝鲜驻马来西亚大使馆的二等秘书等人接受讯问。

警方的调查还考虑到VX可能是从朝鲜携带入境的情况。马来西亚警察总长哈立德･阿布･巴卡尔24日称，“少量携带入境的话，很难探查到”，认为防止从海外带入很困难。关于朝鲜政府是否参与，他仅表示“仍在调查”。他还透露，上述女子中有一人在作案后出现了VX引起的症状。

朝鲜此前强烈反对由马方实施司法解剖并要求立即移交遗体，但马方15日实施解剖并进行了毒剂检测。

即使是微量的VX也具有极高的杀伤力，制备该毒剂需要高超的技术和特殊设备。《禁止化学武器公约》（CWC）规定禁止生产、持有或使用VX，但朝鲜并未加入该公约。

据相关人士及当地报纸称，警方22日对根据一名嫌疑人的交代而追查到的30多岁马籍男子相关公寓进行了搜查。据悉警方没收了有可能是VX的液体残留物，正在进行鉴定。据称已被捕的嫌疑人李钟哲（居住在马来西亚）是化学专家，也拥有毒剂相关知识。（完）