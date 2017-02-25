安倍带头参加“优质星期五”活动

【共同社2月24日电】由于月底的星期五提前结束工作的“优质星期五”启动，日本首相安倍晋三24日离开永田町到东京谷中的全生庵坐禅。围绕2017年度预算案的国会论战也告暂停。为向国民渗透该观念，安倍率先参与其中，度过了“充实的时间”。

安倍在全生庵换上了坐禅衣，用约1小时与农相山本有二坐禅。顺道参观了上野公园内美术馆和博物馆举行的活动，在国立西洋美术馆前欣赏了小型音乐会。

随后安倍向媒体称：“慢悠悠地接触文化，度过了有意义的3小时。感觉人生将变得丰富。”

工作方式改革担当相加藤胜信访问了东京千駄谷的百货店，参加了烹饪教室的活动。他身着胭脂色围裙体验了巧克力蛋糕的制作。用金粉和核桃装饰后露出笑容说：“我在学生时代曾制作过苹果派。不知道家人会不会品尝。”

外相岸田文雄于下午3点半左右为与相关人士喝酒聚餐，乘车离开外务省。外务事务次官杉山晋辅也在官邸向安倍报告完毕后没有返回外务省。

但是在霞关下午3点“按时”下班的工作人员稀少。为准备下周一27日在众院预算委员会的政府答辩，据悉有的职员周末也将出勤。

外务省相关人士苦笑称：“为了应对国会无法休息。”（完）