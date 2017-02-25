马来西亚拟重新考虑对朝关系 2月23日，马来西亚执政党相关人士在吉隆坡的朝鲜大使馆前举行抗议活动。（共同社）

【共同社吉隆坡2月25日电】因朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男遇害事件，马来西亚副总理扎希德24日透露，已指示外交部重新评价与朝鲜的外交关系并向内阁汇报。当地报纸《星报》（网络版）25日报道了上述消息。

马来西亚与朝鲜是公民可免签互访的友好国家，但围绕金正男遗体司法解剖及搜查的方式，两国对立加剧。在作为国门的机场使用剧毒神经毒剂VX行凶的此案，有朝鲜国家参与犯罪的嫌疑越发浓厚，随着马来西亚国民感情的恶化，要求重估外交关系的呼声渐强。

据《星报》等报道，扎希德指出：“（朝鲜）应该尊重马来西亚的法律和我们的专家。”考虑到朝鲜多次批评马方，扎希德劝戒称“希望使用外交语言”。

朝鲜驻马来西亚大使主张马方未经许可实施司法解剖，指责这是“极度的人权侵犯”，并批评搜查方法“具有政治意图，不可信”。另一方面，马来西亚外交部长阿尼法24日强烈抗议称“（朝鲜大使）谎话连篇”，双方对立不断加剧。

马来西亚民众的反感情绪也在扩散。一名酒店工作人员（23岁）表示：“谁都知道这是有预谋的暗杀。对于毫无根据的找碴儿，马来西亚人都感到愤怒。”

马来西亚执政党相关人士23日还在吉隆坡的朝鲜大使馆前举行抗议活动，一名参与者愤怒地表示：“不能容忍践踏马来西亚名誉的言行。”（完）