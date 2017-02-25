安理会报告显示埃及扣押大量朝鲜制火箭弹

【共同社纽约2月25日电】24日获悉了联合国安理会朝鲜制裁委员会下属的专家小组汇总的报告的全部内容。报告指出，埃及政府从去年8月截获的朝鲜籍船长等乘坐的货轮上扣押了约3万发朝鲜制便携式火箭弹（约132吨）及大量的铁矿石，认为朝鲜采用逃脱制裁的手段，企图进行大规模武器交易。

此次扣押的朝鲜制同类武器的数量创下最高纪录。有分析认为，以往的安理会制裁决议已全面禁止朝鲜出口武器，但作为该国核及导弹的开发资金来源之一，武器交易仍在继续。

藏有火箭弹的集装箱的最终目的地尚不清楚，除埃及外，也可能是运往与朝鲜有军事合作的叙利亚和非洲。

共同社获得的报告写道，埃及政府去年8月11日在领海截获了从朝鲜开往苏伊士运河的一艘货轮。对船内进行调查后发现，在大量铁矿石下面藏有被拆解的约2.4万发朝鲜制便携式火箭弹，以及约5000发火箭弹的零部件。安理会去年3月通过的决议也禁止朝鲜产铁矿石的交易。

该货轮悬挂柬埔寨国旗，船货种类被伪装成“在中国南京装载的水泵组装部件”。

此外从报告中还获悉，朝鲜情报机构“侦察总局”运营的企业利用据点设在马来西亚的皮包公司，欲向非洲的厄立特里亚出口军用无线电设备等。侦察总局很可能参与了金正男遇害事件。有分析认为，朝鲜正在与不履行制裁的非洲各国大力开展贸易。（完）