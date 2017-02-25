莲舫拟不在民进党大会上提出零核电实现时间

【共同社2月25日电】围绕将“本世纪30年代”实现零核电的目标提前的方案，日本民进党莲舫领导层基本决定不在3月12日的党大会上提出明确的时间。旗下包括电力总联的民进党支持团体日本工会总联合会（简称联合）反对明确提出实现目标的时间。党内也存在意见分歧，因此暂时不下结论。相关人士25日透露了上述消息。

民进党干部强调称：“莲舫党首不会在党大会致词中提出具体的数字。”干事长野田佳彦25日也在神户市向记者表示：“尚在讨论当中。不会跳过这一步而发表任何言论。”

领导层打算在例行国会会期末的6月18日前后汇总意见，但可能会遭遇困难。

围绕提前实现零核电，民进党为迎接下届众院选举，考虑以核电政策作为核心之一，明确与安倍政府的不同，以期展现自身特色。

能源环境调查会会长玄叶光一郎在本月2日的高层会议上，以节能等有所进展为由，将实现零核电的目标定为“2030年”，并表示拟制定“零核电基本法案”。莲舫也就将目标提前一事表决心称“不会退缩”，并推进了协调，但现状却是遭到要求合作的联合等支持团体方面的反对。（完）