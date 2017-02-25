日本政府拟利用大数据应对灾害

【共同社2月25日电】25日获悉，为将手机定位信息及汽车行驶信息等积累起来的“大数据”用于灾害应对，日本政府将着手与民间合作制定运用规则。不仅企业将拥有的数据提供给行政机关，国家及地方政府也与民间共享防灾相关信息。此举旨在充实车内过夜对策等灾民援助措施，以及实现顺畅的物资输送。

有大企业及地方政府首脑等参加的专家会议将在3月设立，对如何处理个人信息等课题展开讨论。将在明年2月前后汇总出报告。

去年的熊本地震后，许多居民因担心余震而在车内过夜，把握灾民所处位置成为了课题。如果分析手机的卫星定位系统（GPS）及与基站的通讯信息，就能在一定程度上掌握居民的疏散地点，但由于手机运营商的数据向地方政府提供的有关规则并不完善，未能充分运用这些信息。

在汽车行业，分析从使用汽车导航等通信功能的车辆收集到的行驶数据，可以检索灾区能够通行的路线。在便利店行业，也有根据销售数据提供所需的食品及生活必需品的经验。运用这些信息有助于支援物资的顺利输送。

另一方面，国家与地方政府将向企业方面提供自身积累的庞大气象数据、海啸预测等灾害及防灾信息，谋求加强合作。

政府拟将发生灾害时官民共享并活用信息的机制定名为“灾害信息枢纽”并加以推进。除防灾专家外，NTT都科摩、日本通运、永旺、全日空等企业的负责人以及熊本县益城町町长西村博则等也计划出席专家会议。（完）