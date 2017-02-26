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日战机紧急升空态势强化 需尽快采取避免冲突措施

2017年02月26日

日战机紧急升空态势强化

日战机紧急升空态势强化

为紧急升空，日本航空自卫队F-15战斗机从民航客机的夹缝中起飞。2014年12月摄于那霸机场。（共同社）

　　【共同社2月26日电】日本防卫省决定大幅强化航空自卫队紧急升空态势，其背景是对以尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）为中心的东海制空权被中国夺走抱有强烈危机感。因紧急升空态势强化，日中两国的攻防更加激烈化，双方有必要尽快就避免冲突的措施达成一致。

　　日本将尖阁诸岛国有化的次年，即2013年11月，中国军方在包括尖阁周围在内的东海上空划设防空识别区，日中两国划设的防空识别区出现重合。

　　最初，虽然日方认为此举缺乏实效性，但是中国飞机采取像将萨拉米香肠切成薄片一样，步步紧逼尖阁领空的“萨拉米战术”。越过北纬27度这一日方设定的“防卫线”的中国飞机从2015年以来激增，与赶来驱逐的空自飞机的对抗也越来越激烈。

　　去年4至12月针对中国飞机的紧急升空达644次，已经超过年度（从4月至次年3月）峰值、2015年度的571次。当年12月，曾发生日中双方的战斗机相互发射热焰弹的事件，这通常是在感到对方有发射导弹的威胁时为逃离而进行干扰的。

　　虽然有必要为防止中国飞机侵犯领空强化警戒和监视态势，但如果双方的力量对抗进一步升级，紧张局势无限加剧的话，什么时候出现意外事态也不足为奇。

　　围绕尖阁的日中对立想要通过外交谈判来实现缓和十分困难，也会很费时间。因此，双方认为的“当务之急”，即包括自卫队和中国军方在紧急时的热线在内的“海空联络机制”，作为避免发生偶发性冲突的措施必须尽快建立。（完）

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