美国考虑重新将朝鲜列为支恐国家 2月25日，虽然当天是休息日，但位于吉隆坡的朝鲜大使馆可以看到朝鲜相关人士频繁出入的身影。馆内可能举行了某种集会。一名女性遮住面孔进入朝鲜大使馆。（共同社）

【共同社华盛顿2月26日电】25日获悉，鉴于朝鲜劳动党委员长金正恩同父异母的长兄金正男的遇害事件，特朗普政府开始考虑重新将朝鲜指定为“支持恐怖主义国家”，作为美国单边金融制裁等的对象。美国政府相关人士和外交人士透露了这条消息。特朗普政府对遇害事件前的12日朝鲜试射新型弹道导弹的行为也表示不满，准备以强硬姿态向朝鲜加大施压。

小布什政府2008年将朝鲜从“支恐国家”名单中移除。本次事件之中包括大使馆馆员在内的拥有朝鲜国籍的嫌疑人至少有8人参与，越来越多的意见认为这是一起国家主导的犯罪。

27日，日美韩三国将在美国首都华盛顿召开特朗普政府上台后首次朝核问题“六方会谈”的团长会议。据外交人士透露，会上可能也将为讨论将朝鲜重新指定为“支恐国家”，正在为此展开协调。

另一方面，美国《华尔街日报》24日报道称，美国取消了原计划在纽约举办的朝鲜外交部高官与美国政府前官员的接触。据悉，美方没有向该高官发放签证。

美国规定，如果持续为国际恐怖主义活动提供支持将被指定为“支恐国家”。韩国一直指责此次事件是“朝鲜发动的恐怖活动”。美国政府相关人士则称：“将详细调查各种信息，以判断其是否明确满足再次指定的条件。”

外交人士指出，朝鲜可能与现被指定为“支恐国家”的伊朗和叙利亚在大规模杀伤性武器开发上展开合作，考虑将其再次指定为“支恐国家”“可以展示特朗普政府不能容忍朝鲜为所欲为的姿态。”（完）