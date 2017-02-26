独家：日本拟修改网络安全战略新设指挥中心迎接奥运

【共同社2月26日电】为迎接2020年东京奥运会和残奥会，日本政府已基本决定修改旨在确保互联网安全的《网络安全战略》。相关人士25日透露了上述消息。其核心是在政府内新设因网络攻击而影响大赛时的指挥总部“奥运残奥应对协调中心”（暂称）。此举旨在以内阁为中心完善官民合作体制，对抗日益复杂升级的威胁。新战略拟于6月前后决定。

现行战略在2015年9月获得内阁会议通过。在此之后，网络攻击跨越国境且连环发生，手段快速升级。以铁路和电力等重要基础设施为首，社会上各个部门都在推进IT化，风险随之增大。如果基础设施因攻击无法控制运营，就有可能造成城市混乱，甚至出现恐怖袭击，日本政府认为有必要强化应对措施。

新对策中，将配合奥运设立“奥运残奥应对协调中心”，统筹基础设施运营方和相关政府部门，并与奥组委紧密合作。网上也将全天候构筑“虚拟网络威胁信息汇总中心”（暂称）。此举将提高警戒监视能力，完善被攻击时迅速遏制损失的综合体制。

新战略还将要求处理尖端技术的大学和研究机构提升防御能力。政府拟与对网络防御表示关注的美国特朗普政府强化合作。另一方面，还将推进预想在奥运中投入实际使用的无人驾驶汽车等，促进通过网络连接所有机器的“物联网（IoT）”产品的安全技术开发。

新对策将吸取2012年伦敦奥运会中曾遭受了超过2亿次网络攻击的经历。日本政府拟于6月召开由官房长官菅义伟亲自挂帅的网络安全战略总部会议，决定届时在战略中写入新的对策。（完）