施工方证实大阪“森友学园”垃圾被回填

【共同社2月26日电】日前获悉，关于日本学校法人“森友学园”（位于大阪市淀川区）以大幅低于估值的价格获得作为小学建设用地的大阪府丰中市国有土地的问题，垃圾清除施工中参与砂土运出作业的京都府一家公司证实称：“混有挖出的垃圾的砂土有一半没有运走，在用地内填埋了。”民进党议员玉木雄一郎24日在众院预算委员会的质询中透露了这一消息。

据玉木介绍，该公司于去年11月受校舍施工的转包方的委托，截至12月进行了为期两周的作业。被委托运出的砂土约2000立方米，仅为成约8亿日元（约合人民币4897万元）垃圾清除作业依据的应替换量的五分之一左右。

据悉公司当时接到指示称“由于处理花钱，尽可能减少运出的数量”，已挖出的砂土仅运走一半左右，剩下部分填埋于操场建设用地内。

有关这一问题，大阪府知事松井一郎25日提到有可能该小学的设立得不到批准。松井在其担任党首的日本维新会大阪市党总部召开的会议上称：“如果财务省给予优待将是大问题，（决定是否批准的）大阪府教育厅的立场是如果不能稳定经营将无法给予批准。”

大阪府私立学校审议会（私学审）2015年1月答复称，以加上报告学园方财务状况等要求为条件，“可予以批准”。

松井还在大阪府和泉市向媒体指出“说是清除了（实际）却是填埋的话就是大问题。不是行政的不作为。”表示已指示丰中市再次调查用地垃圾问题。（完）