日本厚劳省决定居酒屋和烤串店也将一律禁烟

【共同社2月26日电】共同社25日获悉，为强化防止吸入他人二手烟的被动吸烟对策，日本厚生劳动省基本决定全国的居酒屋和烤串店等将原则上禁烟。虽然该省也曾讨论允许这些店例外处理的方案，但考虑到带着小孩和访日游客等的用餐情况，做出了认为禁烟较为合适这一判断。

厚劳省计划向本届国会提交写入被动吸烟对策的《健康增进法》修正案，但由于执政党的自民党内存在反对意见，协调工作可能尚需时日。

为了迎接东京奥运会和残奥会，厚劳省正在强化被动吸烟对策，准备允许在餐饮店内设置吸烟室，但建筑物内部原则上禁烟。然而，这一措施遭到餐饮业界等的强烈反对，自民党内反对意见也层出不穷，因此一个允许30平方米以下面积的小规模酒吧和酒馆吸烟的新方案浮出水面。此外，该省还就能否将小规模居酒屋和烤串店也视为例外而允许吸烟展开了探讨。

厚劳省确定“在未成年人可能光顾的场所彻底实施防止被动吸烟对策”这一方针，决定不允许将提供食物的居酒屋和烤串店列为例外。同时，厚劳省将允许设置安装有专用设备的仅供吸烟的吸烟室。此外，关于酒吧和酒馆等仍有各种建议将其列入例外的方案，该省还将针对细则再做调整。

拉面店、荞麦面店、寿司店和餐馆等将延续最初的方案内容一律禁烟。餐饮店等的设施管理者有明示吸烟场所、在禁烟场所制止吸烟者的义务。对于违反规定的吸烟者和管理者将予以处罚。

医疗机构和学校内禁烟，巴士和出租车也将实施全面禁烟。车站、机场和汽车站等建筑物内原则上禁烟，允许设置吸烟室。（完）