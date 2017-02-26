金正男遇害案印尼籍女嫌疑人提供新证词

金正男遇害案印尼籍嫌疑人提供新证词 2月25日，印度尼西亚驻马来西亚大使馆官员与被拘留在吉隆坡警局里的女嫌疑人会面之后接受采访。（共同社）

【共同社吉隆坡2月26日电】25日获悉，因下手杀害金正男而被逮捕的印度尼西亚籍嫌疑人Siti Aisyah（25岁）供称，自己从疑为朝鲜籍嫌疑人、通缉中的Ri Ji U（30岁）那里收了钱，并接到实施犯罪的指示。据她描述该名男子自称“詹姆斯”（James），这样做可能是为隐瞒与朝鲜的关系。

上述消息是印尼大使馆官员与被拘留在吉隆坡警局里的Aisyah会面之后透露的。

Aisyah向该名官员说明称，曾与名为“James and Chang”的男子进行过接触。被认为躲藏在马来西亚的Ri姓嫌疑人使用的假名被证实正是“James”，两者存在一致。Ri姓嫌疑人被认为从怀疑是遇害案主使的大使馆二等秘书那里获得授意，唆使两名女性嫌疑人实施犯罪。

Aisyah还向该名官员表示，“James等人要求我们参加恶搞节目，支付给我们大概400马来西亚林吉特（约合人民币612元）”。警方则认为，从两名嫌疑人在实施犯罪后立刻洗手可以看出，她们是怀着杀意将剧毒神经毒剂VX涂在金正男脸部的，决定进一步对Aisyah进行追问。

据悉，Aisyah称涂在金正男脸上的液体“是像油或婴儿乳液一样的东西”。液状的VX呈无色或琥珀色，如果浓度较高的话会有黏性，类似于油。

另一方面，据当地主要英文报纸《新海峡时报》25日报道，马来西亚警方23日进行搜查的吉隆坡公寓的一间房间曾被一名朝鲜籍嫌疑人借住。警察从房间中没收了化学物质，并认为其可能是VX的残留物，正在进行鉴定。（完）