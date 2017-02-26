美前高官认为目前为对朝政策获取中国支持的良机 图为接受采访的前美国总统助理加里・萨莫雷。（共同社）

【共同社纽约2月26日电】曾在克林顿政府等参与朝鲜核开发问题谈判的前美国总统助理加里・萨莫雷（Gary Samore）称，中国对近期朝鲜的动向“感到不满”，并认为现在是特朗普政府在对朝政策上获取中国支持的好机会。萨莫雷近期接受共同社专访时做出了上述表示。

作为大规模杀伤性武器不扩散政策的专家，萨莫雷曾历任美国政府要职。他认为“特朗普政府可选的选项很少”，但同时指出“让人看到希望的是，在这些年的联合国安理会制裁中中国变得越来越合作，这是前所未有的。”并评价称：“虽然这不足于威胁到朝鲜的体制，但已经在对朝鲜进行实实在在的惩罚。”

有批评称中国在迄今为止的对朝制裁中成为“漏洞”，使得金政权得以维系。但是作为朝鲜煤炭的最大进口国的中国，在本月初以接近联合国安理会确定的出口上限为由暂停进口朝鲜煤炭。有分析认为，中国开始就对朝政策进行调整。

萨莫雷称：“（朝鲜劳动党委员长）金正恩反复进行（核武器和导弹）试验，并实施对（金正男等）家族成员的暗杀，这真的激怒了中国。这种状况估计可以被用作接下去对朝外交的谈判筹码。”

萨莫雷在上世纪90年代历任美国总统助理等职。在奥巴马政府时期，也曾从事对朝政策的工作。2013年起，开始出任哈佛大学贝尔弗中心执行主任。（完）