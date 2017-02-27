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日本天皇夫妇28日起首访越南 并赴泰吊唁前国王

2017年02月27日

　　【共同社2月27日电】日本天皇夫妇28日起将对越南和泰国进行为期7天的访问。首次访问越南的目的是促进两国友谊，还将与二战后一度留在当地的原日军士兵妻儿会面并表示慰问。回程途中将在泰国吊唁去年去世的前国王普密蓬。

　　二战中日军1940年进驻法属印度支那（当时）后战败，留在越南的士兵中不少参加了胡志明领导的越南独立同盟会（越盟），并出战对抗法国的第一次印度支那战争。据悉约600人留在当地，其中半数战死或病故。

　　第一次印度支那战争结束后的1954年起，留下的原日军士兵陆续返回日本，但其妻儿留在了当地。天皇夫妇将于3月2日在首都河内与这些家属会面。

　　天皇夫妇受到越南国宾规格的邀请，将于2月28日上午乘政府专机从东京羽田机场出发，当天下午抵达河内。3月1日出席欢迎仪式后将会见国家主席陈大光和国会主席阮氏金银。晚间国家主席夫妇将主持召开晚餐会，天皇将发表致辞。

　　天皇夫妇3日将会见共产党总书记阮富仲，下午前往古都顺化。4日拟参观顺化王宫和潘佩珠的纪念馆。潘佩珠曾在法国占领下领导越南独立运动，并推荐越南青年在日本学习现代化。

　　为前往泰国吊唁访问，5日上午天皇夫妇将从顺化出发，当日下午抵达泰国首都曼谷。在泰国王宫向前国王普密蓬的祭坛献花并留言后，将会见新国王哇集拉隆功。然后于6日返回日本。（完）

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