热点：朝鲜与东盟渐生隔阂或进一步被孤立

朝鲜与东盟渐生隔阂或进一步被孤立 2月26日，在朝鲜驻吉隆坡大使馆前，使馆人员检查被媒体弄坏的汽车后视镜。（共同社）

【共同社吉隆坡2月26日电】朝鲜金正男遇害事件使得东盟（ASEAN）各国与朝鲜关系渐生隔阂。朝鲜与东盟各国均有外交关系，但该事件导致与马来西亚对立激化。不满声浪或将波及其他成员国，有可能进一步加深朝鲜被国际社会孤立的情况。

21日东盟外长会议后的记者会上，主席国菲律宾外长亚赛介绍称马来西亚外长就该事件作了报告。据悉各国外长均表示关切。

马来西亚和朝鲜是无需签证即可往来的友好国家，但事件后由于朝鲜批评马来西亚警察的调查“有政治目的”等，两国关系急剧恶化。已获悉马来西亚副总理扎希德24日指示外交部要重新审视两国外交关系。

施害的两名女子中一人为印度尼西亚国籍，印尼首都雅加达与朝鲜平壤缔结了姐妹城市关系。但据日本公安部门人士指出，有情报显示雅加达的朝鲜餐厅成了特工活动基地，如果属实，“友好”正被反向利用。

另一名女子为越南国籍。朝鲜在越南战争时期向对抗美国的北越派出飞行员等提供支援，曾与越南结下紧密关系，但本次事件有可能给两国关系蒙上阴影。

朝鲜参加每年召开的东盟地区论坛（ARF），成为其能够接触美国和韩国的为数不多的场合。但如果东盟各国对朝鲜的反对力度加强，有可能造成今后不允许其出席的情况。

韩国政府人士认为“同时考虑到韩国和朝鲜双方的东盟外交方针或将发生变化”。他还表示担忧称，如果朝鲜进一步被孤立“恐怖主义和导弹发射等爆发性威胁也将加剧”。（完）