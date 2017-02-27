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2017年02月27日 17時44分

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调查显示仅15%日本地方政府感到经济“向好”

2017年02月27日

　　【共同社2月27日电】共同社去年11月至今年1月实施的针对全国地方政府的问卷调查显示，认为经济形势与1年前相比“向好”的只有15%，仅比回答“变差”的13%稍高，而回答“没变化”的比例占66%，可见经济缺乏强有力的势头。游客增加的地方政府多回答“向好”，另一方面认为“变差”的原因多为人口减少，创造吸引人口的潮流成为提升地区经济活力的关键。

　　青森县七户町回答“政府推行的经济刺激政策的辐射效应尚未影响到地方”，认为现阶段安倍经济学的效果并未渗透全国。

　　有关“向好”的理由，福岛县泉崎村认为“住宿客数量上升”，佐贺县嬉野市例举“来自韩国的游客数增长”等游客增加的因素。三重县铃鹿市称：“伴随着新工厂选址等商机，就业有望增加。”

　　另一方面，回答“变差”的地方政府指出，“人口明显减少，越来越多的公司停业”（岐阜县七宗町）、“人口减少和少子老龄化导致经济规模持续缩小”（岛根县益田市）。

　　回答“没变化”的高知县香南市称：“收入方面感觉略有增长，但还谈不上向好。”

　　从地区来看，旅游势头良好的冲绳县回答“向好”的比例达到37%，认为“变差”仅为5%。除“游客明确增加”（宫古岛市）外，也有部分该县地方政府受人口从其他地区流入等影响，“近年来人口急速增加”（中城村）。

　　去年夏季接连遭遇台风的北海道回答“向好”的地方政府仅为11%，回答“变差”的为23%，在各地区中比例最高。不少地方政府表示“主要产业农业受雨水过多影响而欠收，以及遭台风肆虐”（清水町）等。

　　中国、四国等地较为坚挺，其中包括“新创业和游客的增加”（鸟取县岩美町）、“从住宿客数量和丸龟城的游客数量来看交流人口有所增加”（香川县丸龟市）等。其他地区的经济形势感受则各有不同。

　　此次调查以全国1788个都道府县、市町村以及东京23区为对象展开，相当于96.2%的1720个地方政府作出了回答。（完）

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