独家：日本政府拟设特例不就新年号征求民意

【共同社2月27日电】有关天皇退位问题，据日本政府相关人士26日透露，正在就决定并公布新年号进行协调的政府考虑在规定决定前有义务征求民意的现行制度中设立特例，拟将此次决定新年号不作为征求民意的对象。

根据《行政手续法》，政府并无遵循民意的义务，但相关人士认为“政府不希望围绕年号出现意见分歧的局面”。有传言称允许仅限当今一代天皇退位的特别法中将写入特例规定，采取作为例外处理的形式等。

《年号法》规定“年号通过政令决定”，而根据规定征求民意的《行政手续法》，政府决定政令与省令时原则上有义务听取国民的意见。

据相关人士称，天皇逝世时立即更改年号时符合《行政手续法》中可不征求民意的“公益上需要紧急决定”的情况，可作为例外处理。征求民意制度实施前的1989年1月7日昭和天皇逝世翌日即8日改元为“平成”。政府此次的例外处理正是考虑到这一事例。

另一方面，有关当今天皇退位，政府内部出现2019年1月1日新天皇即位当天起适用新年号的方案。与逝世不同，退位由于预先设定日期，能够为改元预留准备期。政府计划在新天皇即位的半年至几个月前发布新年号。

有观点认为，这能够确保有足够时间开展挂历等各种印刷品的应对、使用年号的政府机构系统修改等工作，有利于方便国民生活。然而，事先公布由于缺乏紧迫性，依据现行制度无法做例外处理，因此需要规定特例。（完）