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马来西亚公布金正男尸检结果 或于遇袭15分钟后死亡

2017年02月27日

马来西亚卫生部长公布金正男尸检结果

马来西亚卫生部长公布金正男尸检结果

马来西亚卫生部长苏巴马廉2月26日在吉隆坡举行记者会公布金正男的尸检结果。（共同社）

　　【共同社吉隆坡2月27日电】马来西亚卫生部长苏巴马廉26日就朝鲜的金正男遇害案举行记者会，称根据尸检结果推定，死者是因体内吸收了远超致死量的剧毒神经毒剂VX导致心肺等受到影响而死亡。据称是在脸部被涂上毒剂后15～20分钟后死亡。这是马方首次公布确切的死亡时间。

　　苏巴马廉还表示，因尚未得到死者家属的配合以完成DNA鉴定，无法预料何时能最终确定死者身份。

　　该国警方干部26日透露，因实施犯罪而被捕的印尼女性嫌疑人Siti Aisyah（25岁）作案后曾在逃跑途中的出租车上呕吐，可能是VX中毒症状。

　　该警方干部还透露，23日入室搜查的吉隆坡的一间公寓为13日案发后逃离马来西亚的朝鲜籍嫌疑人所租住。当地报纸报道称，警方在房间里查获了化学物质等，怀疑可能是犯罪团伙的据点。

　　另一方面，马来西亚警方等宣布，26日凌晨对案发现场吉隆坡国际机场进行检测的结果并未发现VX等有害物质。

　　从凌晨2点前起，身穿防护服的工作人员等在金正男遇袭的自助值机设备附近及嫌疑人逃跑路径等处用仪器进行了检测，整个过程持续了约1小时15分钟。

　　结束后，警方干部在机场举行记者会强调：“机场是安全的。到目前为止也未接到健康受损的报告。”（完）

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