台湾拟建大型“铁路博物馆” 日本设施提供运营建议

【共同社2月27日电】一项展出铁路车辆及机械的大型博物馆建设计划正在台湾台北市推进。据悉日本的铁路博物馆（埼玉市）和丰田产业技术纪念馆（名古屋市）在运营方面提供了建议，力争使之成为吸引国内外游客的人气设施。

据台湾政府部门称，博物馆建设预定地为台北车站以东约4公里、被称为“台北机厂”的铁路修理工厂旧址。工厂从日本统治时期的1935年起运作，近年作为“铁路的医院”使用。还保存有日本产的蒸汽机车（SL）。

根据计划，除展出新旧铁路车辆外，还探讨演示运转以前的修理机械让游客参观。项目总费用预计为65亿新台币（约合人民币14.6亿元），计划2026年完成。接受政府部门委托就展品等进行调查的台湾一所大学希望日本上述两家设施提供建议，去年12月两家设施的代表造访了当地。

因织布机等工作机械实际操作展示而知名的丰田产业技术纪念馆的副馆长成田年秀表示：“许多机械保存状态较好，进行去锈等处理后，应该可以运转展示。”

据铁道博物馆副馆长荒木文宏称，当地还留有很多珍贵的日本产机械，包括对SL动轮通过切削处理进行修理的“轮轴旋盘”等。荒木认为，博物馆运营需重视学术性和娱乐性的平衡，期待称“台北的旧址占地很大，希望能再现SL的实际运转等，进行有震撼力的展示”。（完）