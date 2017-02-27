原奥姆真理教囚犯称金正男症状与VX中毒相符

【共同社2月27日电】26日获悉，有关杀害朝鲜的金正男使用的毒剂，日本原奥姆真理教干部、曾参与该教使用剧毒神经毒剂VX案件的死囚中川智正（54岁）致信过去认识的专家称，“从症状来推测（此次使用的毒剂）是VX并无不妥”。据悉该信写于22日，早于马来西亚警方宣布从遗体中检测出VX。

收到信的美国科罗拉多州立大学名誉教授杜祖健（Anthony T.Tu，毒物学）透露了上述消息。杜祖健称：“中川可能是想借此次机会做点贡献。”

中川从东京拘留所通过代理律师寄出了该信。他看到金正男称眼部疼痛并口吐白沫的新闻报道，指出“如果（毒剂）碰到眼睛，当然会疼”，“在机场内就身亡也不奇怪”，“VX会增加气道内的分泌物”。

奥姆真理教1994年12月至1995年1月使用VX导致开展信徒退教活动的人士等3人死伤。曾是医生的中川参与其中，负责为行凶者中毒时提供治疗等。他回顾当时的情况称，“教团事件时，从投毒到出现症状需要1～2个小时”。他还在信中写道：“与沙林相比，（VX）不会发生气化，操作比较容易。我处理时只穿了普通长袖衣服并带上手套。”

除VX的3个案件外，中川还参与了地铁沙林事件的沙林毒气制造等。2011年法院确定了其死刑判决。（完）