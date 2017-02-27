RCEP谈判会议在神户开幕 日本警惕中国掌握主导权

RCEP谈判会议在神户市开幕 日本外务省审议官饭田圭哉（右）在2月27日上午于神户市开幕的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）工作层面谈判会议上致辞。左为会议主席印尼贸易部总司长伊曼·潘巴格欧。（共同社）

【共同社2月27日电】日本、中国、东盟各国等共16个国家参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）27日在神户市开始工作层面谈判会议。这是美国特朗普政府1月底通知相关各国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后的首次谈判会议。RCEP有望成为亚太地区经济整合的核心，日本对中国掌控谈判节奏抱有警惕，希望谈判能尽快达成妥协。

此次会议持续到3月3日，各国将围绕取消和减少物品关税以及放宽投资和服务贸易相关管制等展开磋商。

担任会议主席的印尼贸易部国际贸易合作总司总司长伊曼·潘巴格欧在会上指出“神户的谈判是预示未来成果的重要会议”。日本外务省的审议官饭田圭哉也称：“谈判迎来重要阶段，期待早日达成妥协”。

没有参加TPP的中国加入了RCEP谈判，日本力争使RCEP能达到与TPP同样高的水平，希望避免由对开放市场态度谨慎的中国掌握谈判主导权。日本与印度等国也存在分歧，此次谈判在某些领域可能会进展艰难。

日本经济产业相世耕弘成24日与参加国谈判代表提前举行了非正式会议，部分代表强调美国退出TPP使RCEP的意义变得更大。

不过日本方面仍有许多人对美国重返TPP抱有希望，也有意见认为当前应关注副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯之间的日美“高层经济对话”的进展情况。

RCEP首次谈判会议于2013年5月举行，迄今为止已在经济技术合作与中小企业两个领域达成了协议。此次是第17次会议。在16个国家中，日本和马来西亚等7国还加入了TPP。（完）