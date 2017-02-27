二战后留在越南的原日本士兵曾经历跌宕人生

【共同社河内2月27日电】28日起访问越南的日本天皇夫妇将在3月2日与二战后一度留在越南的原日军士兵的妻子等会面。部分留在越南的原日军士兵加入了越南军队，活跃在对抗法国的战斗中，但之后由于国际局势发生变化，他们的存在长期被视为禁忌。

据研究者称，1945年8月日本战败后，部分驻越南士兵因对日本的未来悲观及对越南独立运动抱有共鸣等而留在当地。他们加入胡志明领导的越南独立同盟会（越盟），参加了对抗法国的第一次印度支那战争。原日军士兵为越盟军队的现代化而尽力，还有人曾担任军校教官。

但胡志明等建立的越南民主共和国接受中国的支援等，向共产主义阵营靠拢。非共产主义阵营出身的原日军士兵在1954年第一次印度支那战争结束后陆续返回了日本。

战争结束后的越南进入了南北战争时期，美国也介入了越南内战。1975年北越获得胜利并实现统一。日本最初仅与美国支持的南越南有邦交关系，对于北越南而言属于“敌方阵营”的原日军士兵的存在被长期尘封。

原日军士兵回国后，留在越南的妻子和孩子作为“日本法西斯”的家属遭到歧视，无法与回国的丈夫或父亲取得联系的状态长期持续。（完）