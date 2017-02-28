日航原预备飞行员重回飞行岗位 度过破产危机
2017年02月27日
【共同社2月27日电】日本航空公司2010年1月申请破产保护时，作为预备飞行员进入公司却无法接受培训、不得不从事地勤工作的约100人会在完成重启的培训课程后，陆续作为国内航线副驾驶上岗。第一个上岗的先崎辰彦（34岁）27日加入羽田机场飞往德岛机场的机组，执行了飞行任务。
破产对日航飞行员培训工作的影响至此消散。日航因接受公共资金实施重组而受的制约也将在4月完全解除。日航正在迎来新时代。
先崎2008年4月进入日航，在公司宣布破产后一直从事飞行员后援工作，在航班起飞前的准备会中与机长一起确认气象图及航路。“有一种终于到了这一步的感觉。虽然想像平时一样工作，但有点紧张”，他这样说着登上了飞机。
最近将执行首次飞行任务的副驾驶们也干劲十足。先前在销售机票与旅行产品的日航子公司“JAL SALES”工作的铃木洋平（31岁）说：“将心怀对支持者的感谢之情，为了安全舒适的飞行用尽全力。”
日航破产后航线被迫减少，为防止飞行员过剩，停止了相关招聘与训练。已经进入公司的预备飞行员中，有部分人因希望进入其他公司当飞行员而选择离职，剩下的人员则被分配至负责里程的部门、地方支店总务等工作岗位，从事完全不同于飞机驾驶的地面工作。
日航在推进企业重组过程中，2012年10月重启飞行员培训，2015年4月重新展开招聘工作。（完）