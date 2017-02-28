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日航原预备飞行员重回飞行岗位 度过破产危机

2017年02月27日

日航原预备飞行员重回飞行岗位

日航原预备飞行员重回飞行岗位

2月27日上午，日本航空公司副驾驶先崎辰彦在从羽田机场飞往德岛机场的航班驾驶舱内为首次执行飞行任务做准备。（共同社）

　　【共同社2月27日电】日本航空公司2010年1月申请破产保护时，作为预备飞行员进入公司却无法接受培训、不得不从事地勤工作的约100人会在完成重启的培训课程后，陆续作为国内航线副驾驶上岗。第一个上岗的先崎辰彦（34岁）27日加入羽田机场飞往德岛机场的机组，执行了飞行任务。

　　破产对日航飞行员培训工作的影响至此消散。日航因接受公共资金实施重组而受的制约也将在4月完全解除。日航正在迎来新时代。

　　先崎2008年4月进入日航，在公司宣布破产后一直从事飞行员后援工作，在航班起飞前的准备会中与机长一起确认气象图及航路。“有一种终于到了这一步的感觉。虽然想像平时一样工作，但有点紧张”，他这样说着登上了飞机。

　　最近将执行首次飞行任务的副驾驶们也干劲十足。先前在销售机票与旅行产品的日航子公司“JAL SALES”工作的铃木洋平（31岁）说：“将心怀对支持者的感谢之情，为了安全舒适的飞行用尽全力。”

　　日航破产后航线被迫减少，为防止飞行员过剩，停止了相关招聘与训练。已经进入公司的预备飞行员中，有部分人因希望进入其他公司当飞行员而选择离职，剩下的人员则被分配至负责里程的部门、地方支店总务等工作岗位，从事完全不同于飞机驾驶的地面工作。

　　日航在推进企业重组过程中，2012年10月重启飞行员培训，2015年4月重新展开招聘工作。（完）

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