久保田社长称将在美国建厂加强北美业务 2月24日，久保田公司社长木股昌俊在大阪市接受采访。（共同社）

【共同社2月27日电】日本久保田公司社长木股昌俊近日接受共同社采访，表示为实现2019年度集团销售额2万亿日元（约合人民币1220亿元）的目标，将加强在北美市场的业务。公司预计美国在特朗普政府执政下会扩大基础设施投资，计划今后几年内在美国国内兴建生产建筑机械的工厂。

目前，久保田在大阪府枚方市和堺市的工厂生产出口北美的建筑机械。木股表示“接订单状况良好”，有意通过新建工厂来扩大在当地的生产，应对需求增长。

农业机械方面，因日本的农业人口减少，国内市场前景不佳。木股考虑到海外市场，强调“更大型的农机将引领今后的业务”。公司将面向北美和欧洲市场，积极投入加大马力的大型拖拉机等。

面向新兴市场国家方面，久保田公司将重视印度市场。目前被认为规模达60万台左右的农机市场中，久保田的占有率约为1%，但木股表示：“知名度切实得到了提升，希望在几年内可以提高到3%”。公司还在推进在当地生产拖拉机的准备工作。

在日本国内，鉴于农业领域法人化等，朝着大型农场的方向集约的趋势，久保田将加强研发有助于节省人力的自动驾驶插秧机、联合收割机。此外，还将加速开展农场与农机IT管理业务。（完）