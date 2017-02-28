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文科省官员传达福井县要求强化监视“文殊”的意见

2017年02月27日

文科省官员传达福井县要求强化监视“文殊”的意见

文科省官员传达福井县要求强化监视“文殊”的意见

2月27日下午，日本文部科学省的研究开发局局长田中正朗（右）前往原子能规制厅会见次长荻野彻，就该厅管辖的快中子增殖原型反应堆“文殊”的报废作业传达了当地的意见。（共同社）

　　【共同社2月27日电】日本文部科学省的研究开发局局长田中正朗27日前往原子能规制厅会见次长荻野彻，就该厅管辖的快中子增殖原型反应堆“文殊”（位于福井县）的报废作业传达了当地提出的“规制厅应强化在当地的监视及限制力度”等意见。对此荻野表示：“将努力（在规制厅内）共享信息”。

　　原子能规制委员会23日召开监视“文殊”报废作业专门小组的首次会议时，规制委向运营“文殊”的日本原子能研究开发机构提出了不要等候制定反应堆报废基本计划，要从能做的做起的要求。

　　对此持反对意见的福井县知事西川一诚24日将田中传唤至该县县厅，批评称：“在远离当地的东京进行空头讨论也无法使当地居民放心。”他指出“完善体制后再推进报废作业很重要”后，还要求：“希望向监管当局积极提出意见。”（完）

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