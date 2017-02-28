2016年日本至少1260万条个人信息泄露

【共同社2月27日电】27日共同社采访获悉，从2016年发布消息称受到网络攻击的93家国内企业及行政机关泄露或可能泄露的个人信息等至少有1260万条。由于发生了JTB公司大量信息泄露问题，总数与2015年的207万条相比激增至6倍左右。

虽然存在重复部分，但单纯计算可知，泄露规模相当于日本人口的约十分之一。个人信息泄露正在成为网民切身威胁的现实状况浮出了水面。此外还获悉，信用卡信息也多有泄露。网络罪犯可能因金钱目的而盯上了信用卡信息。疑似与网络攻击有关的信用卡违规使用也有所增加，问题日益严峻。

记者以官方网站和信息发布为基础，向各单位询问了详细情况，包括了民间企业相关的65家，行政机关17处，学校11所。对外发布的事例基本都与个人信息相关。

其中，泄露个人信息数最多的是JTB去年6月宣布的约679万条，存在网约顾客的姓名与护照号等泄露的可能性；其次是IT相关公司PIPED BITS公司（位于东京）的约98万条和广播电台J-WAVE（位于东京）的约64万条。

资生堂公司约有42万条泄露，其中约5.6万条包含信用卡信息。江崎格力高公司约有8.3万条泄露，其中约4.4万条包含信用卡信息。两家公司都一度暂停了网购业务。还有写在信用卡背面的“安全码”遭泄露的案例。

据日本信用卡协会统计，2016年1月至9月的信用卡违规使用受害金额比上年同期增加25.2%，达到106亿日元（约合人民币6.5亿元）。疑似与网络攻击有关的“号码被盗”受害急速增加。

还有一些单位表示“议会相关的数据可能已泄露”（福井县池田町）或“不清楚什么信息、多大程度上已经泄露”（日本经济团体联合会）。

从攻击手法来看，被黑客利用安全漏洞的占43家，数量最多；被破解密码的有22家，通过邮件发送病毒的“邮件攻击”有19家，其余9家不清楚原因或未公开。（完）