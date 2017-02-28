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日本众院通过2017年度预算案 规模创新纪录

2017年02月27日

　　【共同社2月27日电】一般预算总额达到创纪录的974,547亿日元（约合人民币5.9万亿元）的2017年度预算案27日傍晚在众院全体会议上获执政党多数赞成表决通过。根据宪法规定的众院优先原则，在3月内获得最终通过已确定无疑。日本首相安倍晋三将争取尽早通过新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的法案以及天皇退位法案。在野党预计会在参院继续追究有关学校法人“森友学园”低价取得国有土地的问题，该问题可能成为执政党和在野党的攻防焦点。

　　预算案2月份就在众院通过是自2014年以来首次，且27日就通过，这一速度比肩2009年。参院预算委员会将从28日下午起开始进行有关预算案的基本质询。自民党和公明党方面计划在根据宪法规定自动通过之前，于24日左右使之获得最终通过。

　　在野党方面，参院审议中除“森友学园”问题之外，也将就文部科学省的公务员“下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）斡旋等问题提出质疑。围绕“合谋罪”法案，答辩不佳的法相金田胜年的资质问题也将被提及。

　　安倍有意在4月访问俄罗斯，以推进与俄罗斯总统普京关于北方四岛领土问题的谈判。与美国特朗普政府，也将通过预计于4月启动的日美经济对话展现合作关系。

　　预算案中，社保费为324,735亿日元，占三分之一。连续5年增长的防卫费为51,251亿日元，创历史新高。税收收入估算额为577,120亿日元。343,698亿日元的新发国债额超过整体收入的35%，依赖国债的状况并未改变。

　　众院全体会议中，税制修改法案等预算相关法案同样获得执政党多数赞成表决通过。（完）

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