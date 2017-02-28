福岛浪江町同意3月底解除避难指示方案

【共同社2月27日电】因福岛核事故而全町持续避难的福岛县浪江町的町长马场有27日在该县二本松市召开的町议会全体议员协议会上表示，同意政府关于3月31日解除部分地区（不含强辐射的“返家困难区域”）避难指示的方案。

该町的重建计划也以3月解除指示为目标，有外部专家参与的该町验证小组也汇总了报告，指出“希望返家的町民可开始生活的准备工作大致已经就绪”等。同意政府方案也是基于这些因素。

截至1月底，约1.5万人在即将解除指示的地区有住民票，占町总人数8成左右。若实现解除，浪江町将成为至今被解除指示的地方政府中的规模最大的一个。

日本政府1月以去污和基础设施建设有所进展为由，提出了3月31日解除合计占该町总面积约2成的“限制居住区域”和“避难指示解除准备区域”的方案。浪江町在县内外召开了听取町民意见的座谈会，探讨可否解除以及相关课题。

当天的协议会上，町议员中出现了“去污还不完全，解除为时尚早”以及“条件已就绪，应解除指示，把重心转向重建”的不同意见。町长马场在会后接受采访时表示：“这是艰难的决定。将最大限度地尊重反对意见，希望与国家和县方一起，克服（源于解除指示）的不安之处”。（完）