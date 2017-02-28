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RCEP第17轮谈判在神户启动 关税与服务贸易阻力较大

2017年02月27日

RCEP第17轮谈判在神户启动

RCEP第17轮谈判在神户启动

2月27日，“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的工作层面谈判在日本神户市启动，各国出席人员合影留念。（共同社）

　　【共同社2月27日电】因美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）而备受瞩目的“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的工作层面谈判27日在日本神户市启动。虽然作为亚太广大地区的自由贸易构想，RCEP把物品、服务贸易等15个领域作为对象，但除了讨论取消和下调关税的“物品贸易”外，包括金融和观光这些服务相关交易的“服务贸易”等谈判预计也阻力较大。

　　RCEP是由东盟（ASEAN）十国与日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新西兰在内的共16个国家之间的谈判。本次工作层面谈判为第17轮。

　　在15个领域中，去年10月在中国举行的第15轮谈判上，各方就包括为发展中国家的经济发展提供技术支持等的“经济技术合作”取得了共识。同年12月在印度尼西亚召开的第16轮谈判中，则就以中小企业的就业和技术革新促进经济发展的“中小企业”领域达成一致。

　　另一方面，各方在“物品贸易”领域的立场差异显著。力争培养本国制造业的中国与印度对在广泛品种上取消关税持消极态度。考虑TPP、希望达成高水平协议的日本也在农产品关税方面，从保护国内农业的观点出发，在一些品种上难以让步。

　　“服务贸易”方面，印度虽然就活用IT相关人才等希望成员国开放市场，但东盟各国则态度慎重。

　　在“知识产权”方面，为防止亚洲地区众多仿制品、盗版品的流通，还将讨论保护专利、商标和著作权的规定。（完）

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