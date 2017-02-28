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2016年度日本小学生平日网络使用超过90分钟

2017年02月27日

　　【共同社2月27日电】日本内阁府27日发布了关于青少年网络利用情况的2016年度实况调查结果的初值。小学生平日一天的平均使用时间比2015年度延长了约8分钟，为1小时33分。高中生延长了近15分钟，约为3小时27分。

　　利用智能手机的青少年的家长中，回答进行浏览限制等对网络使用进行管理的人为82.9%，几乎与2015年度持平。从小学生的家长来看达到95.7%。交友网等青少年不宜浏览的信息也在网络上流通被认为是其背景。

　　调查汇总了使用智能手机与平板设备等的合计时间。青少年整体平均使用时间约2小时34分钟，其中使用时间超过2小时的比例为小学生32.5%，初中生51.7%，高中生76.7%。

　　使用智能手机上网的比例为53.4%，相比2015年度上升了3个百分点。询问智能手机使用目的的多选题中，回答使用免费通话应用软件“连我”（LINE）等“沟通交流”的人最多，占84.9%，观看视频紧跟其后，占78.1%。

　　此次调查于去年11月至12月以10至17岁的青少年及与其同住的家长人各5000人为对象实施。回答率为青少年65.7%，家长70.8%。（完）

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