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独家：日本首个援助种族歧视受害者基金即将设立

2017年02月27日

　　【共同社2月27日电】27日获悉，大阪市的在日朝鲜半岛人团体等为援助种族歧视受害者将设立基金，以无息贷款或支付钱款的形式，提供诉讼或防止受害扩大活动所需费用。据兼作秘书处的NPO法人“多民族共生人权教育中心”（大阪市）介绍，设立此类基金在日本国内为首创。

　　教育中心副秘书长文公辉表示，基金将以遭受仇恨言论或是在入住、就职、结婚等方面受到种族或国籍歧视的人为对象，为其谋求赔偿与恢复权利的诉讼所需律师费提供支援，也会介绍有相关领域出庭经验的律师。

　　在诉诸法庭前，基金还将根据受害内容介绍专家调停，专家与对方谈判时所花费的交通费也将使用基金支付。据介绍，基金原则上只适用于居住于大阪市或在市内工作、上学的人，但如果被判断为特别需要援助时，市外的人也可以利用该基金。

　　基金理事等将于3月上旬基本确定，同月底正式启动工作，募集资金目标为500万日元（约合人民币30万元），募捐标准为个人每份1000日元，企业等团体每份10000日元。

　　大阪市政府去年7月全面实施了旨在遏制仇恨言论的条例。关于受害申诉，虽然制定了如果市政府认定属于仇恨言论，就在市政府网站公布施害团体或个人名等具体对策，但最初方案中写入的诉讼费用支援规定最后被删除了。

　　该教育中心等一贯呼吁诉讼支援的必要性，文公辉表示：“因担心金钱而忍气吞声的受害者很多。希望能让更多人支持并活用基金。”（完）

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