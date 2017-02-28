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热点：金正男遇害案遭遇三堵墙 马警方感到束手无策

2017年02月27日

　　【共同社吉隆坡2月27日电】朝鲜劳动党委员长金正恩同父异母的长兄金正男在马来西亚遇害后，至27日已过去两周。因疑为实施犯罪核心人物的4名朝鲜籍嫌疑人似已回国，调查工作极为困难。所使用的神经毒剂VX的获得途径无法确定，遗体身份确认工作也因无法取得家属DNA样本而无从开展。面对这三堵墙，警方的侦察似有束手无策之感。

　　据马来西亚警方介绍，作为凶手被逮捕的印度尼西亚籍嫌疑人Siti Aisyah（25岁）和越南籍女子Doan Thi Huong（28岁）13日在马来西亚吉隆坡国际机场向金正男脸部涂抹毒剂，致其于15～20分钟后死亡。

　　马来西亚警方虽然对犯案后立刻离开马来西亚的Ri Jae Nam（57岁）等4名嫌疑人进行了国际通缉，但很难想象全盘否定与遇害案有关的朝鲜方面会答应交出4名嫌疑人。疑是策划该起事件主使的朝鲜大使馆二等秘书Hyon Kwang Song（44岁）和朝鲜国营高丽航空职员Kim Uk Il（37岁）或被大使馆藏匿，并无配合接受询问的迹象。

　　有较大嫌疑获取并运送了毒剂VX的就是这几个朝鲜籍男子。警方对当地媒体透露：“VX应该不是在马拉西亚国内制造，而是从国外带入的。”追查微量就有很大杀伤力的VX的获得途径，难度相当大。

　　目前朝鲜籍嫌疑人中唯一被逮捕的是现居马来西亚的李钟哲（46岁），他被认为负责提供后方支援，似乎未就获得途径进行供述。存在李钟哲本来就不知道毒剂来源的可能性。

　　DNA鉴定确认遗体身份的工作需要取得有血缘关系的家属提供的DNA样本。金正男与妻子生的儿子在北京，与另一女性之间的儿子金韩松及女儿现居澳门，据悉均受到中国有关部门的保护，但也有消息称已转移到别的地方，有意见认为当局无法找出他们所在的地方。

　　马来西亚警方坚持只要尚未最终确认是金正男，就不会移交。虽然朝鲜方面要求马方立刻移交，但马政府倾向于优先将遗体转交给其家属。

　　有专家认为，若最终家属没有出现，所有调查结束后，马方将不得不将遗体转交给朝鲜。若在毒剂VX的获得途径不明，遗体身份不明的情况下移交朝鲜，事实的真相就可能永远被埋葬在黑暗中。（完）

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