马朝关系恶化令在马朝鲜人深感困惑 图为2月25日，多名男子等走出吉隆坡的朝鲜大使馆。（共同社）

【共同社吉隆坡2月28日电】马来西亚和朝鲜的关系因金正男遇害案出现恶化，令不少在马生活的朝鲜人感到不知所措。他们一方面否认朝鲜与此有关，也能隐约看出对失去一个重要生意据点的焦虑不安。

25日从吉隆坡的朝鲜大使馆出来的一名男子在被问及朝鲜是否与金正男遇害案有关时断然否认称“不可能”。市内由朝鲜国营的朝鲜餐厅在案发后曾一度关门，现已恢复营业。该餐厅的女店员称：“不论发生什么，我们都只是服从指示。没有感到不安。”

然而，在马来西亚开展生意的朝鲜人中却传出担忧的声音，他们担心“外交关系的恶化会造成经济活动受限”。据韩国情报部门官员称，在马来西亚有数百名朝鲜商人，那里是朝鲜在东南亚开展经济活动的重要立足点。

马来西亚向朝鲜出口棕榈油及天然橡胶，从朝鲜进口钢铁等产品。

但两国间的走私状况也十分猖獗，该韩国官员称“从朝鲜带入健康食品和电子零部件兜售给当地中国人的情况不在少数”。据一名与当地朝鲜人有联系的在日朝鲜男子透露“（马来西亚的朝鲜）商人有规定的销售指标，必须每月向使馆报告”。

由于业绩不佳的人会被召回朝鲜并被追究责任，该男子称“每个人都是拼命挣钱的状态”。案发后，该男子通过电话联系的朝鲜商人语气凝重地说：“如果发展到断交等地步，就带着销售收入逃往第三国。”（完）