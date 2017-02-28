韩国情院认为金正男命案嫌疑人来自朝鲜公安机构等 图为停放在马来西亚遇害的金正男遗体的医院，2月27日摄于吉隆坡。（共同社）

【共同社首尔2月28日电】有关朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害案，韩国情报机构“国家情报院”27日在国会情报委员会闭门会议上作报告称，朝鲜籍嫌疑人等来自朝鲜国家公安机构“国家保卫省”与外务省，是“在金正恩的授意下有组织实施的国家恐怖主义行为”。该委员会一名国会议员向媒体透露了上述消息。

韩国情院明确了这是朝鲜在金正恩指示下的国家犯罪行为。据该议员介绍，国情院15日曾发表观点认为金正男遇害案系朝鲜情报机构“侦察总局”主导，但27日则表示“主导机构正在调查中”。

国情院透露，被怀疑涉案的8名朝鲜籍嫌疑人中4人来自国家保卫省、2人来自外务省。其余2人中1人为高丽航空公司员工，另1人为国营贸易公司相关人士。

马来西亚警方27日透露，该国检方将于3月1日以杀人罪起诉被捕的2名行凶嫌疑人，即越南籍女子Doan Thi Huong（28岁）和印度尼西亚籍女子Siti Aisyah（25岁）。

国情院介绍，犯罪团伙共组成了２组２人一组的“暗杀组”。来自国家保卫省的Ri Jae Nam（57岁）和来自外务省的Ri Ji Hyon（33岁）为一组，与Doan Thi Huong接触并让其行凶。

来自国家保卫省的O Jong Gil（55岁）和来自外务省的Hong Song Hac（34岁）组成另一组，负责与Siti Aisyah接触。据分析，这4名朝鲜籍嫌疑人已回国。

国情院还认为，朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书Hyon Kwang Song（44岁）是国家保卫省派驻当地的官员，负责追踪金正男动向并向行凶团伙传达指示等。

去年12月获悉，朝鲜秘密公安组织已从“国家安全保卫部”更名为“国家保卫省”。（完）