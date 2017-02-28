详讯：朝核六方会谈日美韩团长同意对朝“施以强压”

【共同社华盛顿、首尔2月28日电】据韩国政府高官透露，日本、美国、韩国的朝核六方会谈团长当地时间27日在美国首都华盛顿召开会议，就金正男遇害案和朝鲜发射新型弹道导弹交换了意见。据韩联社称，美国特朗普政府方面向日韩告知，已开始研究再度将朝鲜列入作为美国单边金融制裁等对象的“支恐国家”名单。

该高官指出，使用剧毒神经毒剂VX的金正男遇害案成为了此次研究再度列入支恐名单的契机。出席会议的日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治在会后的记者会上称“美方对朝鲜的态度前所未有地严厉”，暗示强硬论正在高涨。

各方在会上一致认为，推进核与导弹开发的朝鲜对于日美韩安保而言是“直接威胁”，并发表联合声明称有必要对金正恩政府施加“强烈的国际压力”。

日本外相岸田文雄28日出席记者会，认为朝鲜的威胁进入了新阶段，称“必须和美国新政府之间也确认日美韩三国合作的重要性，切实应对朝鲜”。

在华盛顿的会议上，各方商议了日美韩分别推行单边制裁措施强化对朝施压。各方还一致认为“尽快解决”朝鲜绑架日本人问题很重要。

美国国内还有摸索与朝鲜对话的动向，但金杉在记者会上表示朝鲜“以有意义的形式展现朝着无核化的决心”是对话的前提。

这是去年12月在首尔举行后的首次六方会谈日美韩团长会议，也是特朗普就任美国总统后首次。除金杉外，美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均出席了会议。（完）