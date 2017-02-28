侧记：森友学园幼儿园让儿童背诵战前文并演奏军歌

森友学园幼儿园让儿童背诵战前文并演奏军歌 图为位于大阪市的森友学园运营的“冢本幼儿园”。（共同社）

【共同社2月28日电】背诵战前《教育敕语》，演奏《军舰进行曲》。在运动会的运动员宣誓中说“安倍首相加油”。收录有森友学园运营的“冢本幼儿园”（位于大阪市淀川区）活动内容的DVD和发给家长的小册子中可以看出，该幼儿园执着于战前教育在指导园内儿童，并灌输儿童对首相安倍晋三的关注。

在2016年3月结业证书授予仪式的DVD中，女职员口齿清晰地起了个头，站得笔直的园内儿童便响亮地诵起了“朕惟……”之词。此外，该园儿童还背诵了五条御誓文，担任园长的森友学园理事长笼池泰典在一旁观看。

该幼儿园2013年的音乐演奏会上还曾演奏军歌《空之神兵》，2015年4月在大阪护国神社（大阪市住之江区）举行的“同期之樱歌咏会”上也演奏过《军舰进行曲》。

该幼儿园2014年7月发行的家委会小册子中，笼池撰文介绍了冢本幼儿园“开展以教育敕语精神为基础的教育”。同样的册子中还写有让园内儿童参加海上自卫队入港欢迎仪式和海军追悼活动等报告内容。

该幼儿园儿童也纷纷作出支持安倍的话语以及类似敌视中韩两国的发言。安全保障相关法获得国会通过的2015年的“秋季大运动会”上，4名宣誓的儿童在台上用稚嫩的声音异口同声地说出“安保法在国会通过太好了”、“安倍首相加油”、“把日本当做坏蛋的中国和韩国要改变想法”等内容。

笼池自己也在册子中写道“韩国是怀恨在心的国家”、“必须准备应对终会到来的中华人民共和国的挑战”等。2014年3月发行的册子中还用一整页刊登了向儿童家长征集的“对安倍政府的要求”内容。其中写道会把家长的要求“传递给（安倍）本人”。（完）