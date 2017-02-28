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聚焦：RCEP谈判国各怀心思 为对抗保护主义愈发重要

2017年02月28日

　　【共同社2月28日电】东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）工作层面谈判会议日前在神户市开幕。对于应对美国特朗普政府决定退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等保护主义行为，RCEP是对日本而言愈发重要的框架。欲在没有美国的区域内凸显影响力的中国瞄准了谈判的主导权等，参加国可谓各怀心思。

▽全球GDP三成

　　“这是2017年的首次会议。将决定今后的基调。”担任会议主席的印度尼西亚贸易部国际贸易合作总司总司长伊曼27日在会议伊始致辞时，对谈判取得进展寄予厚望。

　　一旦RCEP谈判谈妥，将诞生一个约占全球国内生产总值（GDP）三成的经济圈。会场所在地神户人工岛Port Island的酒店等汇集了来自日本、中国、印度、东盟（ASEAN）等16国谈判官员共数百人。日本外务省的审议官饭田圭哉也强调，“（RCEP）将给所有参加国带来全面的经济增长。”

▽改变重心

　　自2013年谈判开始以来，RCEP此次迎来第17轮谈判会议。起初是围绕关税、投资及服务自由化、知识产权规则等进行磋商，但各国间的巨大分歧无法消除。即使如此此次之所以仍备受关注，是由于TPP因特朗普的退出宣言遭遇重挫，无法找到融入中国及亚洲各国等全球增长型市场的大型合作框架。

　　日本开始调整贸易战略，将重心转移至RCEP与日欧经济伙伴关系协定（EPA）上。包括英国宣布脱离欧盟（EU）在内，保护主义风头正劲，“将以推进其他经济合作框架取得进展为契机，向美国强调自由贸易的重要性”（经济产业省官员语）。

　　因此，经产相世耕弘成指出RCEP也“在开放性、高质量规则下达成共识很重要”，力争撤销关税等实现高水平的自由化。

▽制衡日本

　　另一方面，中国政府拥有竞争力薄弱的国营企业，因此其真实意图是关税与投资规则方面停留在缓慢的自由化进程。中国时任商务部部长高虎城在上月21日的记者会上曾表示希望在谈判中发挥有建设性的积极作用，这番言论被视为旨在制衡提倡高度自由化的日本、澳大利亚等国。中方似乎意在借经济层面上美国的眼光远离东亚之机，确保在地区内的影响力。

　　今年时值东盟成立50周年，希望早日达成协议的意愿强烈，菲律宾外交部副部长称“应在纪念之年庆祝RCEP谈妥”。印度出于保护国内产业的想法，与中国一样希望有限地开放市场。也有意见担忧出于各国的不同情况，谈判或趋于复杂化。（完）

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