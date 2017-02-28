昴星望远镜所摄大量银河图像公布 堪称“宇宙地图” 图为昴星望远镜拍摄到的蝌蚪形银河。它位于天龙座方向距地球四亿光年处，由于呈现银河交错状态，可看到一条星光色的“尾巴”。图片由日本国立天文台／HSC Project提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月28日电】日本国立天文台28日开始公布用设于美国夏威夷岛的昴星望远镜高性能摄像头拍摄到的7000万个银河数据。这是绘制旨在探明宇宙最大谜题“暗物质”和暗能量的“宇宙地图”项目之一，人们可在该天文台的官网主页上欣赏到各种银河。

此次公布的数据是2014年起历时约两年观测到的图像和数据。使用一次可拍摄9个满月的广角摄像头，将移动观测区域拍摄到的图像进行了合成。总数据量达到80TB，相当于1000万张普通数码相机拍摄图像的大小。

科研小组表示未来还将继续进行观测，力争四年后公布覆盖所有天体三十分之一左右的数据。

此次公布的图像中能看到六分仪座方向距地球数十亿光年的宇宙中漂浮着一千个以上银河、以及天龙座方向距地球四亿光年的蝌蚪形银河等。

此外据悉，公布的数据中还包括观测到的天体与地球的距离、亮度和形状等，有望通过分析银河的分布和些微的形状扭曲来带动解释暗物质和探明宇宙起源。

聚光镜面尺寸达到世界最大级别的昴星望远镜上，2012年配备了可拍摄广泛范围的8.7亿像素高性能广角摄像头。单次可观测范围在这个级别堪称世界之最，有能力绘制宇宙地图。

天文台的副教授宫崎聪称：“除尚不知真身的暗物质和暗能量外，希望能有助于从太阳系内天体到最远天体的广泛领域研究。”（完）