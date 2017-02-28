莲舫将暂不在党大会明示“零核电”目标年限

【共同社2月28日电】有关将“2030年代”实现“零核电”的目标提前一事，日本民进党党首莲舫27日正式表明，暂不在3月12日的党大会上提出年限。在考察福岛县饭馆村后，她向媒体强调“相比年限，将更注重内容”。

民进党高层正探讨将“2030年代”提前至“2030年”。但电力总联（全国电力相关产业工会总联合的简称）所在的该党支持组织日本工会总联合会（简称联合）表示反对，准备到6月18日例行国会闭幕将暂不明示年限。

莲舫就东日本大地震后的约六年指出“节能和可再生能源得到普及”。她表示“今后实现零核电是可能的，希望（在党大会上）共享把这种想法作为旗帜提出一事”。

该党干事长野田佳彦27日在记者会上就莲舫在党大会上的发言表示“会切实按照党内程序和讨论进行发言”。

莲舫在饭馆村考察了就机器人产业致力于确保当地就业的小规模工厂、装有核去污过程中去除的污染土等的被称为“Flexible Containers”的集装袋状况等。她还与村长菅野典雄交换意见，展示了致力于重建的姿态。

莲舫下月4日和5日将访问宫城县，届时前往海啸中74名学生遇难的石卷市立大川小学献花。（完）