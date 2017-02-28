Close

共同网

2017年02月28日 23時21分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

经产省讨论修改核垃圾最终处理“候选地”措辞

2017年02月28日

　　【共同社2月28日电】日本经济产业省28日举行了有关核电站乏燃料产生的高放射性废弃物（核垃圾）最终处理的专家会议。关于政府作为最终处理地候选提出的适合地区，今后将不使用“具有科学性的候选地”这一名称，并在分类中调整“适合程度”等表述。

　　政府将在根据适合程度分三种颜色标注的日本地图上提示候选地。经产省强调，地图的提示不是将部分地区选为最理想地点，而是目的在于提高国民对将核垃圾深埋于地下的“地层处理”方式的关注。

　　此前考虑作为“适合程度较低地区”提出的火山、活断层附近、存在隆起与侵蚀等地区，拟调整措辞为“推断存在不理想特性的地区”。

　　若不符合上述情况则归类为“适合地区”，但将修改为“确认理想特性的可能性相对较大的地区”。其中便于接收核垃圾的距海岸约20公里范围内“适合程度更高地区”将调整为“运输方面也较理想”。

　　另一方面，负责地层处理的原子能发电环境整备机构（NUMO）就提出候选地后的活动介绍称：“将在‘适合程度更高地区’重点开展对话活动。”

　　对于是否决定新名称来取代“候选地”，政府将慎重研究。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月22日快讯：金正男遇害案行凶女子知晓是毒剂
  2. 2017年02月21日马卫生部称金正男身上无外伤 毒杀嫌疑增强
  3. 2017年02月24日快讯：宫崎骏已开始准备长篇新作
  4. 2017年02月25日聚焦：金正男杀害案或由专业人员精心策划
  5. 2017年02月23日深度解读：朝鲜阻碍调查金正男命案 持久战势在难免

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网