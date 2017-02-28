经产省讨论修改核垃圾最终处理“候选地”措辞

【共同社2月28日电】日本经济产业省28日举行了有关核电站乏燃料产生的高放射性废弃物（核垃圾）最终处理的专家会议。关于政府作为最终处理地候选提出的适合地区，今后将不使用“具有科学性的候选地”这一名称，并在分类中调整“适合程度”等表述。

政府将在根据适合程度分三种颜色标注的日本地图上提示候选地。经产省强调，地图的提示不是将部分地区选为最理想地点，而是目的在于提高国民对将核垃圾深埋于地下的“地层处理”方式的关注。

此前考虑作为“适合程度较低地区”提出的火山、活断层附近、存在隆起与侵蚀等地区，拟调整措辞为“推断存在不理想特性的地区”。

若不符合上述情况则归类为“适合地区”，但将修改为“确认理想特性的可能性相对较大的地区”。其中便于接收核垃圾的距海岸约20公里范围内“适合程度更高地区”将调整为“运输方面也较理想”。

另一方面，负责地层处理的原子能发电环境整备机构（NUMO）就提出候选地后的活动介绍称：“将在‘适合程度更高地区’重点开展对话活动。”

对于是否决定新名称来取代“候选地”，政府将慎重研究。（完）