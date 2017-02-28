天皇夫妇启程访问越南 回程将赴泰吊唁前国王 2月28日，日本天皇和皇后从羽田机场登机开启越南之行。（共同社）

【共同社2月28日电】日本天皇和皇后28日在羽田机场乘坐政府专机启程，开启对越南的正式友好访问之行。包括皇太子时代在内，此次是天皇首次访问越南。他将会见越南国家主席等人，并与二战后短暂滞留当地的原日军士兵家属等会面。结束访越后，天皇还将顺道访问泰国，吊唁去年逝世的前国王普密蓬后于3月6日回国。

这是天皇和皇后继去年1月访问菲律宾后再次出访海外。在近来日本国内正就天皇退位的法律完善问题展开讨论的情况下，天皇此行不仅是为增进国际友谊，也将为饱受战争影响摧残的人们带去心灵慰藉。

此行也会安排可能是受越南战争中美军枯叶剂影响出生时是连体双胞胎的阮德等与天皇恳谈。

出发前，天皇在机场贵宾室致辞称“希望此访能有助于进一步增进两国的相互理解和友好关系”。皇太子夫妇、秋筱宫夫妇及首相安倍晋三等人在机场送行。

天皇此次是以国宾身份应邀访越，28日下午抵达首都河内。3月1日出席欢迎仪式后将会晤越南国家主席等人。晚上在主席夫妇主持的欢迎晚宴上天皇将致辞。

3月2日，天皇将与日本二战老兵的妻儿等会面，此外还将参观他曾捐赠虾虎鱼标本的自然科学大学生物学博物馆，晚上将与阮德等人恳谈。3日他将会晤越南共产党中央总书记。之后前往中部的古都顺化，于4日参观顺化皇宫及法国占领时期独立运动领袖潘佩珠的纪念馆。

5日，天皇将从顺化赴泰国首都曼谷，在吊唁与天皇夫妇有长期交流的前国王普密蓬后，将会晤新国王哇集拉隆功。（完）