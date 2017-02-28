美参院批准罗斯担任商务部长 将加紧制定贸易战略

【共同社华盛顿2月28日电】美国参议院27日在全体会议上批准威尔伯·罗斯（79岁）担任商务部长。深得总统特朗普信任的罗斯将成为美国贸易政策的掌舵人之一。为应对与日本的经济磋商以及同加拿大、墨西哥之间的北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判等当前的重要课题，罗斯将加紧制定贸易战略。

罗斯将同新设的国际贸易委员会（NTC）主席、对华强硬派纳瓦罗一同执掌美国的贸易政策。

日美两国在2月10日的首脑会谈上同意设立由日本副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯主导的“高层经济对话”。正在就最早于彭斯4月访日时举行首次会议进行协调。

焦点在于建立促进贸易的双边框架。特朗普主张美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），代之以同各国缔结双边协定，罗斯也称“扩大出口是首要任务”，对贸易谈判态度积极。在首次经济对话中，美国可能会寻求与日本签署自由贸易协定（FTA）。

罗斯将在最快5月启动的NAFTA重新谈判中担任美方代表。他可能希望通过严格订立零关税进口商品的标准，减少人力成本较低的墨西哥商品进口，从而削减美国的贸易赤字。

另一方面，被提名为美国贸易代表的莱特希泽在参院的批准程序延迟。有分析指出，特朗普政府内罗斯和纳瓦罗两人在贸易战略方面掌握较大权限，而贸易代表的作用将变得有限。（完）