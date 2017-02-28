独家：合谋罪法案全貌揭晓 作案前自首或减免刑罚

【共同社2月28日电】27日从对相关人员的采访中获悉了新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案全貌。修正案中写入若在犯罪行为实施前自首将减免刑罚，合谋参与重大犯罪行为的法定刑定为“5年以下有期徒刑或监禁”。其中还规定了适用对象限定为“有组织犯罪集团”以及现场踩点等“准备行为”的构成条件。

对于减免规定，有律师等批评这是“奖励告密行为”。随着修正案详细内容的揭晓，国会审议或将更趋激烈。

根据共同社获得的条款草案，规定“着手实施（犯罪）前自首者将减轻或免除相应刑罚”。政府于2003年至2005年提出的修正案中也包含了相同条款。考虑到批评意见，2006年当时的民主党提交的修正案中将减免对象限定为一旦执行将造成重大后果的“会被定罪为死刑或无期徒刑或监禁的犯罪行为”。

法定刑规定，除死刑外定罪为无期徒刑以及超过10年徒刑或监禁的合谋为“5年以下徒刑或监禁”，定罪为4年至10年徒刑或监禁的合谋为“2年以下徒刑或监禁”。

此外，修正案将为实施犯罪组成的“有组织犯罪集团”的活动列为适用对象，成为处罚必要条件的“准备行为”规定为“准备资金或物品，提前勘察相关场所及其他”，并列举了以可能直接成为恐袭手段为主的277项犯罪行为。

政府强调，由于设定了严格的适用条件，“调查机构无法肆意运用”。日本律师联合会指出“无法说有组织犯罪集团被限定为恐怖组织和黑社会团伙等”，并反对提交修正案称“由于准备行为不过是处罚的条件，从策划时间点起有犯罪嫌疑也可能成为调查对象”。

政府力争在3月10日的内阁会议上决定修正案，但不排除拖至13日以后的可能。（完）