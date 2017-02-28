三星在世界移动通信大会上未推手机新品 图为世界移动通信大会（MWC）上韩国三星电子公司的展位，2月27日摄于西班牙巴塞罗那。（共同社）

【共同社巴塞罗那2月28日电】正在西班牙巴塞罗那举行的手机终端展会“世界移动通信大会”（MWC）上，韩国三星电子公司失去风头。由于智能手机起火事故，三星取消了本应成为主角的新产品展示。计划推迟约一个月面市，但恢复失去的市场份额并非易事。

三星的展示与去年不同，几乎没有放置智能手机。虚拟现实（VR）产品的体验区成为今年实际上的重点。占智能手机全球市场份额第三的中国华为技术公司的展位在三星对面，推出了大量新产品，和三星形成鲜明对照。

三星在MWC开幕前26日的发布会上用大半时间介绍通常作为配角的平板终端。展区的规模比去年大幅缩小，也没有豪华演出。欧洲的市场负责人回顾去年发售的“盖乐世Note7”因起火事故而被迫停售一事称，“这半年无疑是公司历史上经受严峻考验的时期”。

销售方面也不乐观。美国市场调查公司IDC的数据显示，三星去年第四季度的全球份额同比下降2.3个百分点至18.1%，首位让于美国苹果公司。另一方面华为则增长至超过10%。

三星3月29日将发布“盖乐世S8”系列，欲卷土重来。造访展会的IT记者称：“三星在擅长的高级机种上份额减少。如果S8不能让顾客满意，艰难处境或将持续。”（完）