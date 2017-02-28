经济同友会干事讽刺经产省常故意泄漏信息 2月28日下午，日本经济同友会代表干事小林喜光举行记者会。（共同社）

【共同社2月28日电】日本经济同友会代表干事小林喜光在28日的记者会上，就经济产业省以加强信息管理为由强化采访限制一事讽刺称：“制定一定的规章当然可以，但我感觉经产省有着最多故意泄漏信息的业绩。”

小林对经产省加强信息管理表示了一定的理解，但就该省至今的应对指出：“也曾使用在会议的2、3天前故意泄露（信息），戏剧性地让国民知道的手法。”

小林担任研究东京电力经营改革及福岛第一核电站报废费用负担方式的“东电改革与1F（福岛第一核电站）问题委员会”的委员。

另一方面，经济产业相世耕弘成在28日内阁会议后的记者会上，就开始实施对经产省所有办公室上锁及严格媒体采访应对规章的举措表示“不考虑撤回”。由各报社、通讯社及电视台组成的“经济产业记者会”以这些措施将限制采访活动为由已要求撤回。

世耕强调：“完全没考虑限制采访”。但对严格应对媒体采访的省内规章表示：“我未参与决定，也不清楚具体内容”，并拒绝确认是否存在该规章。

经产省为加强信息管理，从27日起采取在工作时间段也要求省内所有办公室上锁的措施。该省说明称，由于掌握着与各国贸易谈判及关于企业整改的机密信息。（完）