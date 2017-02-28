日本自卫队曾4次向“森友学园”送感谢信　

【共同社2月28日电】日本防卫省28日透露，海上自卫队与陆上自卫队2003年以来曾4次向学校法人“森友学园”（位于大阪市淀川区）理事长笼池泰典送上感谢信。该学园因以大幅低于市价收购国有土地而成为问题。海上幕僚长村川丰在例行记者会上称“将确认事实关系，并妥善应对”，表示将考虑包括撤回在内的措施。

据海自称，送感谢信是因为前往索马里海域参与打击海盗活动的护卫舰在出发及入港等时，受到了森友学园运营的幼儿园儿童的鼓励。曾收到写有“打击海盗加油”等语句的绘画，儿童笛鼓队还在港口进行了演奏。

对海自的鼓励从1999年开始持续至今，2003年阪神基地队（位于神户市）、2009年吴地方总监（位于吴市）、2014年时任海幕长赠送了感谢信。据称2009年陆上自卫队管辖关西地区的第3师团团长以“一般功劳”名义赠送了感谢信。

除此之外，23日还获悉防卫相稻田朋美也曾赠送感谢信，目前在考虑撤回。

另一方面，首相安倍晋三28日在参院预算委员会会议上，就在答辩时称理解“森友学园”的教育方针一事，表示“我从夫人那里听说儿童接受了热情的教育，对切实开展教育这点上抱有共鸣”。安倍否认与学园的理事长笼池存在私人关系。

在学园运营的幼儿园，除了让儿童背诵《教育敕语》外，还在运动会上要求参赛儿童宣誓“安倍首相加油”等。安倍在17日的众院预算委员会会议上答辩时就笼池称“是与我的想法有共鸣的人士”等。（完）