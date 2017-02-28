详讯：朝鲜官员抵马磋商遗体移交事宜

【共同社吉隆坡2月28日电】有关朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害案，朝鲜政府高官代表团28日抵达马来西亚首都吉隆坡。负责代表团新闻发布工作的李东日在朝鲜大使馆前会见记者，就遗体移交以及释放被逮捕的朝鲜籍嫌疑人称“将与马来西亚政府进行磋商”。

之后，李东日与大使姜哲一同前往马来西亚外交部的相关设施。可能与马方进行了接触。

有意见认为，代表团将再次要求立即移交遗体。不过马来西亚计划在通过DNA鉴定确认遗体身份的基础上，将遗体移交给家属。在两国对立不断加深的形势下，朝鲜方面或许是希望通过派遣代表团，防止事态升级到断交等。

李东日曾在朝鲜外务省负责联合国相关事务，还在美国纽约担任过朝鲜常驻联合国副代表等职。

李东日在记者会上说明称“来访问是为解决人道问题”，列举的磋商内容包括“归还在吉隆坡国际机场死亡的朝鲜国民的遗体”、释放被逮捕的朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁）等。朝鲜不承认遗体是金正男。

另一方面，马来西亚总检察长阿潘迪28日表示，3月1日将以涉嫌杀人为由，起诉被逮捕的行凶者越南籍Doan Thi Huong（28岁）和印度尼西亚籍Siti Aisyah（25岁）这两名嫌疑人。（完）