Close

共同网

2017年02月28日 23時21分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：朝鲜官员抵马磋商遗体移交事宜

2017年02月28日

　　【共同社吉隆坡2月28日电】有关朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害案，朝鲜政府高官代表团28日抵达马来西亚首都吉隆坡。负责代表团新闻发布工作的李东日在朝鲜大使馆前会见记者，就遗体移交以及释放被逮捕的朝鲜籍嫌疑人称“将与马来西亚政府进行磋商”。

　　之后，李东日与大使姜哲一同前往马来西亚外交部的相关设施。可能与马方进行了接触。

　　有意见认为，代表团将再次要求立即移交遗体。不过马来西亚计划在通过DNA鉴定确认遗体身份的基础上，将遗体移交给家属。在两国对立不断加深的形势下，朝鲜方面或许是希望通过派遣代表团，防止事态升级到断交等。

　　李东日曾在朝鲜外务省负责联合国相关事务，还在美国纽约担任过朝鲜常驻联合国副代表等职。

　　李东日在记者会上说明称“来访问是为解决人道问题”，列举的磋商内容包括“归还在吉隆坡国际机场死亡的朝鲜国民的遗体”、释放被逮捕的朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁）等。朝鲜不承认遗体是金正男。

　　另一方面，马来西亚总检察长阿潘迪28日表示，3月1日将以涉嫌杀人为由，起诉被逮捕的行凶者越南籍Doan Thi Huong（28岁）和印度尼西亚籍Siti Aisyah（25岁）这两名嫌疑人。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月22日快讯：金正男遇害案行凶女子知晓是毒剂
  2. 2017年02月21日马卫生部称金正男身上无外伤 毒杀嫌疑增强
  3. 2017年02月24日快讯：宫崎骏已开始准备长篇新作
  4. 2017年02月25日聚焦：金正男杀害案或由专业人员精心策划
  5. 2017年02月23日深度解读：朝鲜阻碍调查金正男命案 持久战势在难免

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网