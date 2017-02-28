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安倍参拜靖国神社违宪诉讼二审维持原判 原告方败诉

2017年02月28日

　　【共同社2月28日电】大阪高等法院28日作出一项二审判决，对于日本国内外的战殁者遗属等以首相安倍晋三2013年12月参拜靖国神社违反了规定政教分离的《宪法》为由，起诉日本政府、安倍和靖国神社并索赔等的上诉，继一审的大阪地方法院判决之后，再次宣告原告方全面败诉。此次判决没有作出关于参拜违宪性的判断。原告方将提出上诉。

　　审判长松田亨指出“不认为参拜侵害了原告等的权利和法律上受保护的利益”。此外，他还表示“对于得出结论而言，判决理由在必要的限度内已然足够”，继一审判决之后继续回避对参拜是否属于首相的职务行为、是否违反政教分离等遗留的争论点做出判断。

　　2013年12月26日，安倍参拜靖国神社，以“内阁总理大臣 安倍晋三”名义献了花。上次有在任首相参拜是约7年前的小泉纯一郎。

　　判决后，原告方律师团的中岛光孝律师召开记者会批评称：“（判决）彻底避免了带上政治色彩，应该做的没有做，是极为不妥当的判决。”靖国神社则表示“（法院）作出了妥当的判断”。

　　官房长官菅义伟28日在记者会上就该判决称，“并非政府承担责任的事项，这一主张得到了全面认可”。（完）

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