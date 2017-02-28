日企在海外生产比率升至21.9%

【共同社2月28日电】日本内阁府28日发布的上市企业问卷调查结果显示，2015年度制造业在海外当地生产比率为21.9%，比上年度上升了0.3个百分点。从有统计结果的1986年度的2.6%开始，该比率几乎一路攀升，约30年间增至8倍以上。

生产国别的比率虽未公布，但日企将出口改为在当地生产的动向在包括美国在内的各国市场不断扩大。对于指名日本等要求纠正贸易不平衡的美国总统特朗普，该统计或成为一定的反驳材料。

除上市企业外，以中小企业等为对象此次开始的调查显示，2015年度的海外生产比率仅为4.0%。作为在当地生产的理由，上市企业选择最多的是“旺盛的需求”，而中小企业等则举出“劳动力成本低”的因素，凸显出想法有所不同。

对上市企业的调查显示，出口企业能获得收益的日元汇率为平均1美元兑100.50日元，而一年前实施的上次调查为103.20日元，此次是5年来首次转为日元升值方向。预计2018年1月左右的日元汇率水平为平均1美元兑113.10日元。

回答今后3年将增加设备投资的企业占所有产业的68.9%，增加用工的企业为67.8%，均比上次调查有所上升。

本次调查于2017年1月在全国实施，收到了1168家上市企业和3313家中小企业的回复。（完）